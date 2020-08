CdS – Conte, la pace conviene per la crescita dell’Inter: “Basti pensare che Allegri…”

Sulla pace tra Antonio Conte e l’Inter hanno influito sì i motivi economici di un’eventuale separazione, ma anche e soprattutto quelli tecnici. Perché, come scritto dal Corriere dello Sport, l’Inter ora è strutturata per competere per il titolo. Con Allegri, invece, i nerazzurri sarebbero ripartiti pressoché da zero:

“Ci sono anche altri aspetti che hanno pesato per far pendere la bilancia dalla parte della pace. Il lavoro svolto nella stagione che si è appena conclusa ha prodotto oggettivi risultati: non vittorie, ma una crescita della squadra, accompagnata da una sempre più solida consapevolezza nei propri mezzi e nella propria forza. Significa che cambiare allenatore avrebbe comportato ripartire da zero o quasi. Basti sottolineare che Allegri, il prescelto come sostituto, avrebbe subito virato verso la difesa a quattro“.

(Fonte: Corriere dello Sport)