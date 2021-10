Allegri: “Inter favorita per lo scudetto, Dybala ci sarà. Io vicino ai nerazzurri…”

Alla viglia del big match tra Inter-Juventus, Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa

Alla viglia del big match tra Inter-Juventus, Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara. Queste le dichiarazioni del tecnico bianconero: "Domani bisogna fare una bella prestazione a San Siro. Dybala sarà a disposizione, sta bene, ha fatto due allenamento con la squadra. Siamo quasi al completo come disponibilità di tutti i ragazzi. È importante perché abbiamo ancora un bel po' di partite da qui alla sosta e ho bisogno di tutti. Con i cinque cambi le partite diventano diverse, quindi chi è in panchina quando entra deve entrare con la testa giusta. All'inizio conoscevo meno i ragazzi, adesso sono più agevolato da questo. Giocare a San Siro contro l'Inter dovrà essere sicuramente una bellissima serata. Per me dopo due anni è emozionante, queste sono sfide emozionanti e hanno il vantaggio che si preparano da sole".

"Chiellini e Chiesa? La formazione non l'ho ancora decisa, ieri abbiamo fatto un buon allenamento e forse neanche oggi deciderò, forse lo farò domani mattina. Chiesa ha fatto una buona partita l'altro giorno. Chiellini è pronto per giocare. Quando De Ligt sarà pronto a giocare nel centro destra nei tre, allora potremo giocare con tutti e tre. Nel calcio bisogna saper stoppare, passare e smarcarsi. Noi ogni tanto sbagliamo una di queste tre cose in certe situazioni, non per motivi tecnici, ma per attenzione. Dico sempre ai ragazzi che bisogna lavorare per non sbagliare nemmeno una palla".

"Quanto sono stato vicino all'Inter? In due anni di acqua sotto i ponti ne è passata tanta, mi hanno messo vicino a uno, vicino a un altro. Alla fine ho scelto la Juve e sono contento. Domani non è una partita decisiva. Quando hai un giocatore come Ronaldo che fa 30 gol in una stagione, è normale che tutta la squadra si appoggi su di lui. Adesso ognuno ha più responsabilità. Loro ti possono schiacciare perché sono forti fisicamente e tecnicamente e domani giochiamo in uno stadio dove loro avranno il sostegno del pubblico. Chi scenderà in campo bisognerà battagliare e metterla sul piano fisico. Dzeko? È un giocatore che sa giocare a calcio, fa gol e con Lautaro sono una bella coppia. Credo che l'Inter abbia una squadra forte, Barella è cresciuto tantissimo, Brozovic è diventato un giocatore serio perché è migliorato tanto. L'Inter è ancora la più forte del campionato e ancora la favorita per vincere lo scudetto. Per noi e' un test importante contro una squadra forte".

