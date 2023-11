Allegri: “Inter favorita per lo scudetto, lo dicono anche loro. A Marotta rispondo…”

INFORTUNI - "Alex Sandro rientra, Danilo prima di Monza, Weah vediamo. Domani valuteremo se far partire dall'inizio Locatelli o se portarlo in panchina".

CENTROCAMPO - "Problemi non ne abbiamo, c'è Nicolussi Caviglia, ci sono Cambiaso e Iling che possono fare la mezzala. Non mi sembra il momento per toccare il sistema di gioco".

CHIESA-VLAHOVIC - "Domani deciderò. Chiesa è tornato dalla Nazionale facendo buone partite, stanno bene anche Vlahovic, Kean e Milik, dovrò decidere chi tra loro tre per fare il centravanti titolare. Ma sarà partita lunga, importante anche chi verrà in panchina".

PERCHÉ INTER FAVORITA - "Non credo che all'Inter si siano arrabbiati, l'hanno dichiarato loro che l'obiettivo è lo scudetto. Il nostro è quello di tornare a giocare la Champions, per noi domani è un buon test".

RISULTATO - "Dobbiamo desiderare la vittoria, ma come dovevamo desiderare di battere il Cagliari e tutte le altre squadre. Sono sereno che i ragazzi faranno sotto questo aspetto una grande partita".

SENZA LOCATELLI - "Rabiot o Nicolussi? Magari Miretti... uno lì ci giocherà poi vediamo".

MAROTTA - "Io grande comunicatore? Posso solo fargli i complimenti per il grande lavoro che sta facendo all'Inter come d'altronde faceva anche alla Juve, pure Marotta è un grande comunicatore".

VLAHOVIC-LAUTARO - "Perché ha segnato la metà di Lautaro? Difficilmente riesco a spiegarmi queste cose nel calcio, sicuramente Vlahovic è un giocatore di grande valore e lo dimostrerà".

CORSA SCUDETTO - "Non è limitata a Inter-Juve, anche Milan e Napoli devono lottare per lo scudetto. Noi dobbiamo continuare a lavorare e migliorare guardando alla quinta in classifica, continuando a desiderare le cose in totale serenità senza perdere certezze. Ho un gruppo straordinario che farà bene anche domani".

