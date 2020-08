TS – Inter, voglia di normalità: Allegri il preferito, Ausilio e Zanetti votano Pochettino

: “L’uomo che farebbe tutti contenti all’Inter è senza dubbio Massimiliano Allegri, allenatore che già aveva raccolto l’eredità di Conte a Torino, portando la Juve a vincere cinque scudetti consecutivi e a giocarsi due finali di Champions. Allegri è un uomo libero e, anche per ragioni personali, non disdegnerebbe affatto trovare lavoro a Milano. L’altra candidatura forte nel caso in cui Suning dovesse sostituire Conte, porta a Mauricio Pochettino, da sempre pallino del ds Piero Ausilio, nonché buon amico ed ex compagno in Nazionale di Javier Zanetti“.