Allegri a Teotino: “Faccia domande intelligenti, non dovete capire”. Pesante botta e risposta

E' scoppiato poi un botta e risposta tra lo studio e il tecnico. Punzecchiato sulla possibilità di schierare Yildiz e Chiesa insieme, una scelta definita "politicamente sensata", ha risposto: "Io faccio il politico, non l'allenatore". E' intervenuto dunque Gianfranco Teotino, che ha risposto: "Ma i risultati in questo modo non stanno arrivando". Replica Allegri: "Scusi, in classifica siamo terzi: lei sa come si fa l'allenatore? Io non so come si fa il giornalista. Io non devo andare dietro al pubblico, cerco di fare il meglio per la squadra: non vado da un giornalista a dire come si fa quel mestiere. Solo 7 punti nelle ultime partite? E come mai nelle prime 19 ne abbiamo fatti 46? Cerchiamo di lavorare al meglio, certamente faccio degli errori. Lei mi faccia una domanda più intelligente e io rispondo". "La mia intelligenza non arriva fino a lì, oltre non arrivo", ha risposto sarcasticamente Teotino. "Voi non dovete capire, voi dovete fare solo le domande: tanto cosa capite? C'è chi capisce e chi no", ha poi concluso Allegri.