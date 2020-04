Ripresa degli allenamenti, chiara la linea dettata da Zhang. L’Inter vuole che si torni…

Mentre si appresta a riabbracciare i sette stranieri volati all’estero dopo la fine della quarantena, l’Inter aspetta di capire cosa accadrà su una possibile ripresa degli allenamenti. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, in questo senso la linea dettata dal presidente Zhang è quella di assoluta prudenza. “Il che non va obbligatoriamente tradotto con una posizione negativa verso una ripresa dell’attività agonistica. L’Inter non è contraria in senso assoluto. Ma allo stesso tempo vuole che si torni a giocare a patto che venga assicurata la totale tutela della salute, e siano dunque azzerati i rischi connessi al coronavirus, discorso valido per i giocatori come per tutti i dipendenti. E anche qui calciatori, società e Conte viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda”.

(Gazzetta dello Sport)