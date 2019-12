In Uk – Alonso, la presenza di Conte complica l’affare. Abramovich chiede 10 milioni extra all’Inter

L’Inter si sta muovendo per cercare di garantire a Conte quei rinforzi necessari per continuare a dare battaglia alla Juve in campionato. Se per il centrocampo il nome più gettonato è quello di Arturo Vidal, per la corsia mancina nerazzurra il tecnico interista ha suggerito a Marotta e Ausilio di fare un tentativo con il Chelsea per Marcos Alonso.

La trattativa non è semplice, il Chelsea vuole monetizzare dalla cessione del laterale e non sembra essere disposto a sconti. Anzi, alla richiesta iniziale di 40 milioni di euro, il presidente dei Blues Abramovich avrebbe aggiunto un’ulteriore richiesta di 10 milioni. Cifra corrispondente agli stipendi che il Chelsea è stato costretto a pagare ad Antonio Conte al termine della battaglia legale dopo il suo esonero. Secondo quanto si legge sul Sun, l’Inter dovrebbe sborsare 50 milioni di euro per avere Alonso, ma al momento il club nerazzurro non sembra essere andato oltre un prestito con diritto di riscatto.