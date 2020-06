Spillo Altobelli ha voluto dedicare un pensiero a Mario Corso, scomparso oggi dopo essere stato ricoverato in ospedale qualche giorno fa.

“Noi ti ricordiamo così grande Mario, per noi Interisti sei Immortale come i tuoi calzettoni giù e la Foglia Morta. Mario grazie per averci insegnato come si gioca al calcio, adesso puoi tornare dal tuo Maestro,R.I.P. Mancino di DIO!!! AMALO!!!”.