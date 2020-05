Stadio, Altobelli: “Se buttano giù San Siro, ci mettiamo davanti alle ruspe! Non pensino di…”

Spillo Altobelli si schiera contro l’abbattimento di San Siro. L’ex attaccante dell’Inter si è detto fortemente contrario durante una diretta Instagram: “Se qualcuno pensasse di buttare giù San Siro, noi buttiamo giù chi vuole buttare giù San Siro. Saremo in tanti ad andare quando arriveranno con le ruspe, dovranno abbattere anche noi e non ce la faranno. San Siro è la storia, è la storia del Milan e dell’Inter. Sarebbe come abbattere il Bernabeu a Madrid. Ma assolutamente è impensabile”.

In realtà, il progetto di Inter e Milan è quello di conservare una parte di San Siro per farne un distretto sportivo: ecco il piano.