Anderlecht, guai Esposito? Torna in Italia, Veldman: “Senza permesso. Mi aspetto…”

Marco Macca

Guai in vista per Sebastiano Esposito, giovane attaccante di proprietà dell'Inter attualmente in prestito in Belgio all'Anderlecht. Il calciatore, lasciato fuori dai convocati dall'allenatore della squadra Robin Veldman per le partite contro il Lierse in Coppa del Belgio e contro il Genk in Jupiler League, è stato avvistato all'aeroporto di Zaventem da dove poi ha preso un aereo per l'Italia. Un atteggiamento di disinteresse che non ha affatto fatto piacere al tecnico, che in conferenza stampa ha detto:

"Non aveva il permesso di farlo. Mi aspetto che anche i giocatori non convocati siano allo stadio". Parole che suonano come una rottura definitiva tra Esposito e l'Anderlecht, dato che già nelle scorse settimane, come riporta voetbalprimeur, si parlava di addio. Ora, a Inter e Anderlecht non resta che trovare una soluzione in vista del prossimo mercato di gennaio.

(Fonte: voetbalprimeur.be)