“Lo sai che ieri hai giocato di m…a?”. Inter, l’aneddoto di Santon con Mourinho

Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni del Messaggero, Davide Santon , ex terzino dell'Inter, ha raccontato un curioso aneddoto su Jose Mourinho : «Ora che ci penso, potrei essere l'unico calciatore che ha iniziato e concluso la carriera con lui... Aneddoti... Ah, certamente. Mi lancia in Champions, contro lo United in marcatura su Ronaldo. Finisce 0-0 e gioco un'ottima partita, esaltata dai giornali.

Torniamo alla Pinetina e il giorno dopo, durante il defaticante, si avvicina e mi fa: Davide, lo sai che ieri hai giocato di merda? Ti ricordi cosa ti avevo chiesto o no? Serissimo. Io inizio a pensare, a provare a ricordarmi e abbozzo un timido Mister ma come? Lui, fa finta di arrabbiarsi, Mister cosa? Non hai fatto la gara che dovevi fare. Rimane a parlottare con i miei compagni, poi mentre sta andando via mi guarda. E vedo che prima abbozza un sorriso, poi inizia a ridere come non lo avevo mai visto fare. Lui è fatto così. Sembra sempre serio ma sa scherzare come pochi».