Inter in ansia per Lautaro: fastidio al flessore della coscia, oggi i controlli

Piove sul bagnato in casa Inter. E presto potrebbe anche diluviare: Lautaro Martinez, infatti, ha accusato un fastidio ai flessori della coscia durante il match contro la Roma, e nelle prossime ore verrà sottoposto ad accertamenti. Inutile sottolineare come un suo eventuale stop, unito al mancato recupero di Lukaku, sarebbe una tegola enorme per i nerazzurri in questo periodo quanto mai delicato.