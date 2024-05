Ringrazio la città di Milano e il sindaco Beppe Sala, le istituzioni presenti a Palazzo Marino per questo momento di celebrazione per il nostro ventesimo scudetto, quello della seconda stella, che il nostro club ha ottenuto nel corso di questa esaltante stagione sportiva. È un grandissimo onore e motivo d'orgoglio essere qui, ricevuti in questa storica sala per ricevere questa onoreficienza che la città di Milano ci ha voluto riconoscere conferendo maggior lustro al risultato sportivo ottenuto. Porto anche io i saluti e i ringraziamenti di tutta l'Inter.