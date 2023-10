Antonello: “Stadio obiettivo più importante, nostro focus su Rozzano. Il bilancio…”

L'Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio per l’anno chiuso al 30 giugno 2023, caratterizzato da una nuova e consistente riduzione delle perdite (in calo di 55M e pari a -85M). Nel corso dell'Assemblea Alessandro Antonello ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Il bilancio al 30 giugno 2023 si caratterizza per una importante riduzione della perdita, ottenuta grazie al continuato aumento dei ricavi caratteristici del nostro business combinato ad una ulteriore riduzione dei costi di produzione".