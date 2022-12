Argentina campione, l’Inter si congratula con Lautaro e sceglie l’abbraccio con Messi

L'attaccante nerazzurro alla fine della finale mondiale ha abbracciato il suo compagno e il club nerazzurro ha scelta quella foto per congratularsi con il Toro

Lautaro Martinez è andato ad abbracciarlo. L'Argentina campione del Mondo in Qatar è la squadra che Messi ha guidato alla vittoria e l'interista sa benissimo che campione ha avuto al fianco in questi anni, nel cammino verso l'alzata al cielo della Coppa del Mondo.

L'Inter ha scelto proprio l'abbraccio dell'attaccante nerazzurro a Lionel per congratularsi con lui per la vittoria. "Un abbraccio tra campioni del mondo", scrive il club interista in un tweet.