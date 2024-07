"Il tecnico ritiene che i più giovani del gruppo debbano fare tutto per tempo e non saltare tappe, cosa su cui non tutti potrebbero essere d'accordo nell'Independiente. Ecco perché Tomás Parmo , uno di quelli che non ha preso parte all'amichevole di lunedì, sta pensando di lasciare dopo le dichiarazioni dell'allenatore e l'Inter lo segue da vicino. Javier Zanetti è attento da tempo alle giovani promesse del calcio argentino e ora potrebbe venire a cercare Parmo all'Independiente , anche se l'Inter per prenderlo dovrebbe pagare la sua clausola".