"Squadra che vince non si cambia, certo, ma non si cambiano nemmeno le date. Perché anche la scaramanzia gioca la sua parte e il signore seduto sulla panchina nerazzurra è un professore in materia: e allora è quasi naturale che l’Inter 2024-25 riparta nello stesso giorno in cui tutto era cominciato un anno fa. Il 13 luglio 2023 segnò l’inizio di una cavalcata che avrebbe condotto al traguardo dello scudetto con seconda stella incorporata; domani, un altro 13 luglio, Simone Inzaghi e la sua Inter ripartiranno puntando ancora al massimo. C’è uno scudetto da difendere, ci sono altre quattro competizioni in cui provare ad arrivare in fondo, come ha detto ieri Marotta", scrive La Gazzetta dello Sport.