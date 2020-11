Argentina, Lautaro Martinez continua a non allenarsi in gruppo: salta la sfida al Paraguay?

Lautaro Martinez, dopo i problemi muscolari accusati contro l’Atalanta, continua ad avere problemi e non si allena in gruppo neanche con l’Argentina. Il piccolo fastidio al muscolo ischio tibiale della gamba destra continua a tormentare il Toro, che potrebbe saltare l’esordio dell’Argentina contro il Paraguay. L’obiettivo di Scaloni è avere Lautaro per la sfida di martedì contro il Perù.

Intanto, Lautaro continua ad allenarsi a parte mentre Conte e l’Inter osservano con apprensione la gestione dell’Albiceleste. Si spera che non ci sia l’intenzione di rischiare un giocatore a mezzo servizio.