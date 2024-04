A non vedere l'ora non sono soltanto i tifosi. I calciatori dell'Inter hanno fatto partire il conto alla rovescia verso i festeggiamenti in programma domenica post Inter-Torino, per l'abbraccio con l'intero popolo nerazzurro dopo la matematica conquista della seconda stella. Se ne è parlato anche in una nuova live Instagram fatta partire da Calhanoglu, con Arnautovic e Asllani presenti.