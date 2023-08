Come riporta Sky Sport, il Bologna al momento non apre all’Inter per la partenza di Marko Arnautovic: è muro contro muro

Il Bologna non vuole privarsi del proprio centravanti a meno di due settimane dall’inizio del campionato. Come riporta Sky Sport, il club rossoblù al momento non apre all’Inter per la partenza di Marko Arnautovic. Il giocatore spinge per andare in una big e per questo al momento siamo al muro contro muro. Aggiornamenti sul futuro dell'attaccante sono attesi già nelle prossime ore.