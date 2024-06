Gudmundsson è il primo nome sulla lista dell'Inter per rinforzare l'attacco. Prima è necessario liberare la casella occupata da Arnautovic

Albert Gudmundsson è il primo nome sulla lista della dirigenza nerazzurra per rinforzare l'attacco. Prima è necessario liberare la casella occupata da Marko Arnautovic .

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, al netto delle dichiarazioni pubbliche dell’austriaco, desideroso di restare ad Appiano fino al termine del contratto e pure oltre, i dirigenti accompagnerebbero volentieri Marko alla porta. "Per questo aspettano fiduciosi offerte di qualche milione, dai 5 in su, che diano seguito alle varie manifestazioni di interesse già arrivate".