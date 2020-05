AS – Liga, si riparte a fine giugno: partite tutti i giorni, 72 ore di pausa e gare alle 23

Da fine giugno squadre in campo tutti i giorni della settimana, lunedì compreso, con un intervallo di 72 ore tra una partita e l’altra per ciascuna squadra. Fischio d’inizio alle 20 in alcune zone della Spagna, alle 23 nelle regioni più calde.

Sono alcuni punti dell’accordo di massima, scrive As, faticosamente raggiunto tra Federcalcio spagnola (RFEF) e Lega (LFP) per la ripartenza del campionato.

I presidenti Luis Rubiales e Javier Tebas, scrive il quotidiano sportivo, hanno applicato l’articolo 5 del Codice di comportamento firmato lo scorso aprile grazie alla mediazione di Irene Lozano, presidente del Consejo Superior de Deportes, il braccio sportivo del governo spagnolo.

L’accordo, aggiunge As, sara’ reso pubblico dopo la ratifica del magistrato Andre’s Sanchez Magro, presidente della Corte commerciale di Madrid, che in passato si e’ gia’ occupato di dirimere divergenze tra Federcalcio e Lega. Questo programma permetterebbe di chiudere il campionato prima del 29 luglio, scadenza fissata dalla UEFA per la fine dei tornei nazionali.