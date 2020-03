Assemblea Lega, sì di 18 club al recupero nel weekend: molti non si presenteranno. L’Inter…

Rischia di non avere luogo l’Assemblea straordinaria di Lega prevista per domani a Roma. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, 18 club su 20 si sono già detti favorevoli alla proposta dell’organo di recuperare l’ultima giornata di Serie A nel prossimo weekend, e pertanto non ritengono necessario presentarsi nella Capitale. L’Inter si è già detta apertamente contraria a questa soluzione, mentre la posizione del Napoli non è ancora chiara. Scrive la testata:

“L’assemblea di Lega di domani resta convocata ma sembra prevalere fra i dirigenti dei club di Serie A l’idea di non andare a Roma per prendervi parte in quanto la proposta di modifica del calendario avrebbe già ottenuto risposta favorevole da almeno 18 società su 20“, si legge su gazzetta.it.

(Fonte: gazzetta.it)