LIVEBLOG / Inter, lettera alla Lega. I tifosi: “Continuiamo questa battaglia!”

L’Inter non arretra di un centimetro e, contrariamente a chi dava i nerazzurri pronti ad accettare l’ultima soluzione della Lega per i recuperi di campionato, ovvero di giocare con la Juventus lunedì 9 marzo, passa ai fatti.

Il club ha inviato una lettera proprio alla Lega, chiedendo come da regolamento di giocare prima la sfida contro la Sampdoria e poi quella contro la Juventus, riservandosi ogni possibile azione per tutelare la posizione della società. Non si sono fatte mancare come di consueto le reazioni sui social dei tifosi nerazzurri.

