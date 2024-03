Atletico, Simeone: “Difficile giocare contro l’Inter e contenerla. Capita però di perdere”

È una notte un po' più speciale?

"Penso che abbiamo giocato tante partite importanti, penso alla Supercoppa con il Real. Oggi la squadra è riapparsa, perché abbiamo tifosi che trasmettono qualcosa che i giocatori riescono a portare in campo. Dobbiamo migliorare e il primo responsabile sono io: oggi avevamo un piano e tutti i giocatori l'hanno seguito. Tutti hanno corso, non si sono messi a pensare se correre o no, ma lo hanno fatto".

Venivate da uno dei momenti più complicati...

"Mi conoscete da tempo, dopo la partita con il Cadice tutti dicevano che non avevamo alcuna chance. Sarà casualità o no, ma una volta ancora la squadra è tornata. Non tutti ci credevano, ma è successo perché abbiamo buoni giocatori".

Che importanza ha questa vittoria per la testa della squadra?

"Beh, in copa del rey abbiamo fatto bene, stiamo facendo una buona Champions e andiamo avanti. Ci sono 4-5 squadre superiori, ma ora possiamo continuare migliorando".

Ora cosa dice alla tifoseria, pensando al futuro?

"L'unica cosa che dico alla tifoseria è grazie. Sono dodici anni che alleno in questa squadra e non potete immaginare cosa si provi".

Oblak?

"Oblak è un portiere straordinario, uno dei migliori d'Europa. Vuole rimanere con noi e vogliamo che rimanga. Si merita tutto quello che gli succede, oggi ho ripensato alla partita col Bayer Leverkusen".

La partita di Griezmann?

"Potete dire tutto voi, ha partecipato ai momenti più importanti della partita e quando non ce la faceva più ha chiesto il cambio".

Ha parlato con Inzaghi? Cosa manca all'Inter per essere una grandissima?

"Cosa manca? Ha vinto praticamente sempre quest'anno. Non puoi vincere sempre, puoi capitare di affrontare una squadra forte e che gioca un'ottima partita. È davvero difficile giocare contro l'Inter, oggi abbiamo giocato 5-4-1 perché non ce la fai, non ce la fai... Entrano tutti, è difficile contenerli. Hanno fatto una grandissima partita tutti, penso a Hermoso: credo ci sia stato un grande merito dell'Atletico se la partita è arrivata alla lotteria dei rigori".

