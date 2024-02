Brutta tegola per l'Atletico Madrid di Simeone in vista della sfida di Champions League contro l'Inter del prossimo 20 febbraio. Durante la gara di campionato contro il Siviglia, infatti, Alvaro Morata, uno dei migliori in questa stagione per i Colchoneros, ha subito un duro colpo al ginocchio da Soumaré: l'ex Juve e Real è stato costretto ad uscire per infortunio ed è stato pizzicato in lacrime in panchina mentre lo staff medico provava a capire le sue condizioni. Morata è dunque a fortissimo rischio per la gara con i nerazzurri.