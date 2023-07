Attacco, l’ultima idea dell’Inter è in Serie A: “E’ sempre andato in doppia cifra”

Abbandonata definitivamente la pista Lukaku, ora l'Inter è al lavoro per trovare l'attaccante ideale da aggiungere alla coppia Lautaro-Thuram. E, come scrive oggi il Corriere dello Sport, il nome sondato nelle ultime ore viene dalla Serie A: "Marotta e Ausilio si trovano nella necessità di giocare su più tavoli. Che, dunque, non possono essere soltanto quelli di Balogun e Morata. E, infatti, oltre a Taremi, obiettivo del Milan, l’ultima idea riguarda Beto dell’Udinese .

Ha fisico (194 centimetri per 88 chili), ha profondità ed è in Italia da due stagioni, nelle quali è sempre andato in doppia cifra: prima 11 e poi 10 centri. Anche l’età è dalla sua parte, visto che ha solo 25 anni. Ovviamente, occorre trattare con l’Udinese, ossia una bottega cara, come l’Inter ha verificato anche recentemente in merito a Samardzic. Inoltre, dovendo operare in Italia, c’è il solito nodo di dover mettere in piedi un’operazione che, inizialmente, preveda un prestito".