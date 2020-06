Mercato Inter, Arteta: “Aubameyang? Per quanto ne so è felice all’Arsenal. Con lui..”

Barcellona e Inter sono interessate a lui. Aubameyang ha confessato che il rinnovo con l’Arsenal è in alto mare. «Loro sanno perché non è ancora successo nulla», ha spiegato. Nonostante le sue parole, Arteta, manager dei Gunners ha detto di essere positivo rispetto ad un suo rinnovo: «Ha bisogno di sentirsi apprezzato, ha bisogno di sentire che appartiene a a questa squadra e che lo vogliamo. Sono estremamente felice di come si è comportato finora. Ho un ottimo rapporto con lui e possiamo discutere di un sacco di cose parlando faccia a faccia. Per quanto ne so, penso che sia molto felice nel nostro club».

(Fonte: bbc.com.uk)