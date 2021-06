Inter, Vidal annuncia: “Positivo al Covid”. È ricoverato in Cile: le condizioni

Il centrocampista dell'Inter e della nazionale cilena, Arturo Vidal, ha annunciato di essere risultato positivo al Covid-19

Arturo Vidal è positivo al Covid-19. Il Cile ha annunciato che il calciatore dell'Inter, che avrebbe dovuto giocare con la Roja giovedì contro l'Argentina nella gara di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022, è ricoverato in ospedale a Santiago a causa di complicazioni respiratorie. Il centrocampista nerazzurro ha tonsillite e febbre alta, ma le sue condizioni non sono gravi.