Inter, Ausilio a Barcellona: questi i nomi sul tavolo. E da Londra Perisic ha iniziato…

Sono tanti i nomi sul tavolo di Inter e Barcellona in vista della prossima sessione di mercato

Il blitz di Piero Ausilio nella sede del Barcellona ha fatto subito pensare allo scambio tra Kessie e Brozovic, di cui ormai si parla da mesi. Tuttavia, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, nella chiacchierata sono stati fatti anche altri nomi. "Perché, ad esempio il Barcellona vorrebbe trovare una sistemazione ai vari Jordi Alba e Umtiti, attualmente in prestito al Lecce. Mentre l’Inter punta a piazzare Dumfries e tra i giocatori blaugrana ha sempre avuto un debole per Christensen e ora pure per Balde".