Gazzetta – Ausilio resta all’Inter, contratto rinnovato da poco. Chi invece può dire addio è…

Nelle ultime ore si è parlato di un possibile addio di Piero Ausilio dall’Inter. Il DS nerazzurro sarebbe nel mirino della Roma, secondo Sky Sport, ma La Gazzetta dello Sport per il momento non lo vede fuori dall’Inter: “Non c’è più rapporto tra Conte e i dirigenti, dunque con l’AD Marotta e il DS Ausilio (quest’ultimo ha da poco rinnovato fino al 2022 e non è prevista una separazione)”, il commento della Rosea. Chi invece è in bilico è Lele Oriali, arrivato ad Appiano assieme a Conte: il futuro dell’ex centrocampista nerazzurro è legato a quello del tecnico salentino e quindi anche lui potrebbe salutare.