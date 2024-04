Le decisioni le prendiamo pensando al bene della squadra, prese in assoluta condivisione con l'allenatore, con Marotta e la proprietà. Abbiamo cambiato 12 giocatori, non era facile, abbiamo pensato a fare le cose al meglio. Frattesi? Un giocatore fantastico, anche con un minutaggio che non è stato eccessivo probabilmente per le aspettative del ragazzo. Quello che conta è la qualità, se sei all'Inter devi dimostrare di avercela, ce l'ha lui, ce l'ha Carlos Augusto, ce l'ha Bisseck. Sono sicuro che l'anno prossimo saranno utili quanto e più di quello che hanno già dimostrato. Bento? Abbiamo un grandissimo portiere che è Sommer, abbiamo un altro ragazzo che è in prestito e per il quale abbiamo un'opzione, che è Audero. Faremo quello che è da fare tra qualche giorno. Non escludo la possibilità di tenere Audero, è un ragazzo che ha fatto benissimo, quando ha giocato ha dimostrato di essere all'altezza. Sarà valutato lui come magari altre opportunità in giro per l'Europa o anche in Sudamerica.

I giovani? Attraverso il lavoro dei nostri scout e di Baccin stiamo monitorando tutti i ragazzi che abbiamo in giro per l'Italia e per l'Europa. C'è Carboni, posso aggiungere Oristanio, abbiamo la possibilità di riportare a casa Fabbian che sta facendo benissimo a Bologna. Sono tutti ragazzi che stanno facendo bene e non li abbiamo sicuramente dimenticati. Sarebbe grande soddisfazione pensare di far rientrare uno di questi e farlo affermare all'Inter come ha fatto Dimarco, dopo tanti anni di prestito in giro per l'Italia. Thuram? Abbiamo fatto un bel lavoro di squadra, ci siamo mossi prima. È un ragazzo molto intelligente, come lo è il papà. Ha dato importanza al progetto tecnico che gli avevamo manifestato qualche anno prima e si è ricordato quando è venuto il momento di firmare per noi".

