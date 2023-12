FCIN1908 – Inter, chi al posto di Cuadrado? Un nome per ora preferito a Djalo

Valutazioni in corso ad Appiano Gentile in vista della prossima sessione di mercato: a destra potrebbe arrivare un esterno di ruolo

La conferma dell'operazione al tendine di Juan Cuadrado nei prossimi giorni rende ancora più importante per l'Inter intervenire sul mercato a gennaio. Il colombiano starà fuori almeno tre mesi, per cui Inzaghi perde un'alternativa importante, quantomeno a livello numerico, per la corsia destra. Le valutazioni sui diversi profili sono partite in questi giorni e ad Appiano Gentile stanno provando a capire come intervenire.