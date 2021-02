Cessione Inter, Suning gioca su più tavoli: “Fondi pronti, prende corpo un’ipotesi alternativa”

Suning, in crisi di liquidità, sta vagliando varie ipotesi per trovare una soluzione in merito al futuro dell’Inter. Come confermato anche da Marco Bellinazzo ai nostri microfoni, la proprietà cinese starebbe pensando a un prestito ponte da circa 200 milioni per passare la tempesta:

Fondi pronti, ma prende corpo l’ipotesi prestito

“Suning gioca quindi su più tavoli per risolvere il problema di liquidità dell’Inter. Mentre diversi fondi sarebbero interessati a entrare nel club, prende quota un’ipotesi alternativa. Come anticipato dal Sole 24 Ore, il colosso cinese potrebbe puntare a ottenere un prestito-ponte, che consenta di onorare le tante scadenze da qui a fine stagione. Un po’ di ossigeno prima di concentrarsi sul futuro: sperando che tra qualche mese torni il sereno sui conti e si allentino i veti di Pechino, il gruppo vorrebbe ancora occuparsi del club da azionista di maggioranza“.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)