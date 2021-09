Inter, con l’azionariato Hakimi e Lukaku sarebbero rimasti? Cottarelli risponde così

L'economista ha risposto così alla domanda su un'eventuale permanenza dei due fuoriclasse con l'azionariato in società

La storia è ormai arcinota: le cessioni di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, come confermato dallo stesso Beppe Marotta più volte, sono servite per mettere in sicurezza l'Inter. Ma con l’azionariato popolare il club sarebbe comunque stato costretto a vendere i suoi due fuoriclasse? E' questa la domanda posta da Tuttosport a Carlo Cottarelli, economista, tifoso dell'Inter e fondatore di Interspac, che ha risposto così al quesito:«Bisognerebbe analizzare caso per caso. Resta tuttavia la certezza che se tu ogni anno risparmi trenta milioni di interessi, allora sicuramente puoi permetterti di fare tante cose».