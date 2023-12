Balotelli: “Calhanoglu top 5 in Europa, che gol! Ma era fallo di Lautaro. E Thuram…”

Gol di Calhanoglu — "L’episodio contestato dal Napoli? È fallo di Lautaro su Lobotka, lo abbraccia e lo tira giù. Per me è fallo, non ci sono dubbi: il gol andava annullato. Il problema è che l’arbitro non giudica falloso questo intervento. Ed è assurdo che il VAR non sia intervenuto. Dal momento che c’è la tecnologia, per sicurezza l’arbitro doveva rivedere l’azione. A noi contro il Besiktas hanno annullato un gol per un fallo molto simile. Se Lautaro non avesse cinturato Lobotka sarebbe stato tutto regolare. Un arbitro dev’essere sicuro sapendo che se non interviene in una determinata azione c’è il VAR a cui si può rivolgere. L’abbraccio rende l’azione fallosa, non c’è dubbio".

Rigore Napoli — "La parata di Sommer su Kvaratskhelia è da nove. L’intervento di Acerbi su Osimhen? Se non mi danno un rigore così divento pazzo, vado fuori di testa. Il tocco è leggero ma non è sulla palla. Come si fa a dire che non è rigore? Il piede di Acerbi va sulla caviglia di Osimhen, per me è rigore netto. Non finisco questa puntata! Il tacchetto sul tallone fa male, non è un contatto leggero. Osimhen non simula niente, altro che. Se fossi stato in campo con il Napoli di fronte a questa situazione avrei visto il piede di Acerbi sulla caviglia di Osimhen. Se me l’avessero fischiato contro sarei stato sincero, rivedendo l’azione avrei ammesso che il fallo c’era”.

Thuram — "Il gol di Barella è da dieci, fa un gol allucinante. Sul terzo gol dell’Inter anche il cross di Cuadrado è da dieci. Thuram può crescere anche di più, ha tutto per diventare uno degli attaccanti più forti sulla piazza. È completamente diverso da quello che avevo visto in Francia, è già cresciuto enormemente. L’Inter, i compagni, il tecnico e Lautaro hanno contribuito ai suoi miglioramenti”.

(tvplay.it)

