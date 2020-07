MD – Barça, pronta alternativa a Lautaro. E il piano B può dare fastidio all’Inter

Non c’è solo Lautaro nell’agenda del Barcellona per la squadra del prossimo anno. I blaugrana cercano un attaccante di livello e i loro radar sono puntati anche su Aubameyang dell’Arsenal. Se dovesse saltare definitivamente l’affare con l’Inter per Lautaro Martinez, il gabonese sarebbe la prima opzione per il Barça.

Il contratto di Aubameyang scade nel giugno del 2021 e, al momento, l’attaccante non ha accettato le proposte di rinnovo offertegli dai Gunners. Prima di valutare la possibilità di rinnovo, Aubameyang vuole aspettare e giocarsi le sue carte per vestire la maglia dei catalani. Sul giocatore dell’Arsenal c’è da tempo anche l’Inter che segue l’evolversi della situazione.