Barça-Inter, cosa ha detto Inzaghi nello spogliatoio alla vigilia della gara

Negli ultimi anni il sorteggio dei gironi della Champions non è mai stato benevolo con l'Inter . Non lo è stato nemmeno lo scorso 25 agosto quando dall'urna di Nyon uscirono Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen. In pochi avrebbero immaginato che la squadra di Inzaghi sarebbe uscita con 4 punti dal doppio confronto con i catalani. Gran parte del merito va a Simone Inzaghi che, dopo un avvio di stagione decisamente negativo, ha saputo rivitalizzare il gruppo.

"Come si fa a resistere a Barcellona? Simone lo aveva spiegato alla vigilia: “Qualsiasi cosa succeda, rimaniamo sempre in partita e crediamo nel lavoro che abbiamo fatto, a come abbiamo preparato la sfida”. Sapeva che i suoi sarebbero potuti andare sotto nel punteggio e ha chiesto di non mollare un centimetro", riporta la Gazzetta dello Sport. "Aveva preparato la partita come all’andata, senza parcheggiare il pullman davanti alla propria porta, ma rispetto al match di San Siro aveva chiesto ancora di più ovvero ha ordinato di limitare il possesso di palla blaugrana. La squadra lo ha seguito: si è abbassata solo quando era inevitabile e, come ha chiesto il suo allenatore, ha costretto i blaugrana a correre all’indietro per difendersi dagli affondi. “Andiamo a pizzicarli” era l’indicazione… dal box nerazzurro".