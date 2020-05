Lautaro al Barça? Il CEO di Mediapro: “Leggo certi nomi e rido. Hanno un debito astronomico”

Intervenuto ai microfoni di Sport, Jaume Roures, CEO di Mediapro, ha parlato così del prossimo mercato del Barcellona, spiegando come il club non abbia la possibilità di spendere a causa della sua interna crisi economica: “Come ho già detto molte volte, il Barça ha un debito astronomico e un problema economico molto grave. E non hanno le risorse per risolverlo. Quando si parla di certi acquisti, rido. So che si devono vendere giornali e realizzare programmi televisivi, ma non ci sono soldi, questa è una realtà.

In parte a causa del debito, che è irresponsabile, in parte a causa del tetto salariale e in parte perché il club è entrato in una dinamica di perdite. Se si possono fare operazioni con gli scambi di giocatori? Suppongo che possano essere fatti in casi molto specifici, ma i giocatori del Barça prendono un sacco di soldi, per qualsiasi altro club non è così facile assimilare questi stipendi e forse creerebbe qualche problema nello spogliatoio”. In Argentina, però, danno per ormai fatto l’affare con l’Inter per Lautaro Martinez.