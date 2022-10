Barça-Inter, novità di formazione? GdS: “Scelta non definitiva ma ieri Inzaghi ad Appiano…”

Cresce l'attesa per la sfida del Camp Nou e in casa Inter si inizia a riflettere sulla probabile formazione

"L’ipotesi del 3-5-1-1, con Mkhitaryan a supporto di Lautaro in avanti, permetterebbe di gestire le forze di uno dei due attaccanti rimasti a disposizione (Dzeko), oltre che aumentare la capacità di fare possesso palla a centrocampo. Non è una scelta definitiva, è un’opzione in corso di valutazione. Ieri per dire, ad Appiano, Inzaghi ha testato il normale 3-5-2, con la disposizione del centrocampo tale e quale a quella vista a San Siro. È una scelta filosofica, che però non cambia il focus del match. Muro, in catalano mur, è la parola chiave", spiega La Gazzetta dello Sport.