In Spagna – Lautaro al Barça si complica? Il club blaugrana si cautela e prepara il piano B

Non è un mistero che l’obiettivo principale del Barcellona per rinforzare l’attacco è Lautaro Martinez. Ma dalla Catalogna sanno che portare in Spagna l’attaccante argentino è operazione assai complicata per diversi motivi. Il primo è che l’Inter non ha nessuna intenzione di privarsi del Toro. Il secondo è prettamente economico dal momento che la clausola dell’attaccante è di 111 milioni di euro e il club nerazzurro non ha nessuna intenzione di fare sconti. Ecco perché, secondo Cadena Ser, il Barça starebbe pensando a un piano B: Alexander Isak.

La conferma dell’interesse nei confronti del giovane attaccante arriverebbe da fonti della dirigenza del club catalano e dall’entourage del giocatore. L’attaccante svedese ha una clausola di 70 milioni di euro e il Borussia Dortmund, che ha ceduto il giocatore alla Real Sociedad la scorsa estate, vanta un’opzione di acquisto di 30 milioni valida nel 2021. Nonostante ciò, Isak ha l’ultima parola sul suo futuro e potrebbe rifiutando di tornare a Dortmund.

Il suo prezzo è considerato molto alto, ma nel caso in cui dovesse partire la trattativa, il Barça potrebbe includere nell’operazione diversi giocatori che interessano alla Real Sociedad.

(Mundo Deportivo)