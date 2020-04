Lautaro, il Barça ha una grossa paura. Nessuna pressione all’Inter, ma il Toro chiede una cosa

“Inter accerchiata”. Titola così Tuttosport il suo focus sul futuro di Lautaro Martinez, primo obiettivo di mercato del Barcellona e non solo. I catalani, in netto vantaggio sul classe ’97 dell’Inter, hanno una però una grossa paura: quella del possibile inserimento di qualche altro club, come ad esempio il Manchester City. Ecco perché i catalani hanno intenzione di chiudere il prima possibile la faccenda con l’Inter. Ma oltre ai due club che lo vogliono, c’è anche da contare la posizione del giocatore.

E’ ovvio che, dovesse restare a Milano, i nerazzurri dovranno ritoccargli in modo importante l’ingaggio per ciò che ha mostrato da settembre ad oggi. “Insomma – continua Tuttosport -, se Lautaro Martinez da una parte si trova bene a Milano – è rimasto in città durante l’emergenza – e non farà pressioni per lasciare l’Inter, dall’altra è scontata che il club dovrà però cercare di alzare l’ingaggio ben oltre i 4 milioni prospettati nelle scorse settimane. Forse non un’offerta alla Lukaku o Eriksen, ovvero 7.5/8 milioni a salire, ma almeno vicina ai quasi 6 milioni percepiti da Godin”.