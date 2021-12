Brozovic rinnova? Barella fa sorridere i tifosi: “Ama l’Inter, lo ha dimostrato. So che…”

Sono grandi amici, praticamente inseparabili. E chi, meglio di Nicolò Barella, può conoscere il destino di Marcelo Brozovic?

Sono grandi amici, praticamente inseparabili. In campo, dove dettano legge e gioco a centrocampo; ad Appiano Gentile, dove tra allenamenti e risate rappresentano l'anima del gruppo; e fuori dal campo, dove condividono pensieri e passioni. Nicolò Barella e Marcelo Brozovic costituiscono un duo perfetto per le fortune dell'Inter . E chi, meglio di Nic, può conoscere le sensazioni di Epic Brozo riguardo al rinnovo del contratto in scadenza con i nerazzurri? Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Barella ha risposto così:

«Lo sa perché siamo tanto amici? Perché noi non parliamo mai di queste cose, in generale di calcio».

«Io so che Brozovic è molto legato a questi colori, la dimostrazione è nel modo spettacolare in cui sta giocando. Ama l’Inter, ha dato tantissimo per questa squadra. E l’ha fatto anche in anni in cui era difficile giocare qui. Poi la scelta sarà sua, ovviamente».