Barella: “Inter mi ha dato fiducia prima del rinnovo. La fascia? Nei momenti bui…”

Il giocatore nerazzurro ha parlato a Skysport dell'ipotesi di avere la fascia da capitano al braccio e si è soffermato sul suo rinnovo

«La fiducia l'Inter me l'ha dimostrata anche prima di questo rinnovo. Sono felice che sia arrivato: voluto da entrambi le parti e spero siano contenti anche i tifosi, non posso fare altro che ringraziare tifosi e società che mi hanno sempre accolto bene, da quando sono arrivato». Arrivano le prime battute di Nicolò Barella a Skysport .

Il giocatore ha rilasciato un'intervista al canale satellitare e queste sono le dichiarazioni mandate in onda. Il centrocampista ha anche parlato della fascia da capitano, che per molti, in futuro, è destinata a lui. "C'è Handanovic, c'è Ranocchia, tanti giocatori che hanno vissuto anche periodi bui qui all'Inter, in una squadra che non era questa, quindi è giusto che adesso si godano il momento, sono loro i capitani e noi siamo felicissimi di averli perchè ci danno una mano".