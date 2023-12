Barella: “Compagni vicini in un momento in cui non mi riusciva niente. Gol dedicato a loro”

«Il Napoli è campione d'Italia per un motivo: sono fortissimi. Giusto venire qui a chiudersi un po' per la loro qualità, ma abbiamo dimostrato che ci siamo, di voler fare bene e voler lottare fino alla fine». Così Nicolò Barella , che ha segnato e fatto assist per Calhanoglu , nella gara col Napoli ha commentato alla fine della partita ai microfoni di DAZN.

Ringrazio tanto i miei compagni. Mi sono stati vicini in un momento difficile, non mi era mai capitato: non mi venivano le giocate e non usciva niente e i miei compagni mi hanno dato fiducia e mi hanno fatto sentire importante. Questo gol è per i miei compagni, per la mia famiglia, mia moglie e le mie figlie.