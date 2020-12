Inter, Gds conferma: “Barella, decisione a ridosso del match. Può essere addirittura che…”

La notizia data poco fa da Sky Sport trova conferme: Nicolò Barella sta meglio e le tenterà tutte per essere in campo stasera in Inter-Shakhtar Donetsk. Spiega infatti La Gazzetta dello Sport: “Nicolò Barella sembrava out per un problema alla caviglia accusato nei giorni scorsi. Oggi però la parte è meno gonfia e aumentano le speranze di averlo a disposizione, anche se Eriksen rimane favorito per una maglia dal 1′. L’Inter non dirama la lista dei convocati, quindi la decisione verrà presa a ridosso del match, forse addirittura nel riscaldamento sul terreno del Meazza”.