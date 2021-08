Inter-Dinamo: Barella canta “io non rubo il campionato”. Sui social tifosi scatenati

Il calciatore nerazzurro è stato ripreso a inizio gara mentre cantava l'inno nerazzurro e i sostenitori nerazzurri hanno commentato su Twitter

Beccato. Nicolò Barella, prima del fischio d'inizio dell'amichevole contro la Dinamo Kiev, è stato visto cantare l'inno dell'Inter. Il suo labiale è chiarissimo: "Io non rubo il campionato ed in Serie B non son mai stato". La cosa è piaciuta tanto ai tifosi nerazzurri che in questo periodo hanno bisogno di trovare qualcuno a cui legarsi. Barella è un idolo: ha talento, carattere, è anche un mattacchione e con Brozovic in mezzo al campo, e negli spogliatoi, sembra stia tenendo dritta la barra del buon umore.