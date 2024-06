Barella, un po’ Pirlo e un po’ Gattuso: così è diventato l’italiano più pagato in Serie A

Il più pagato in Serie A

Nicolò è moderno, ma antico allo stesso tempo: ha appena rinnovato per altri cinque anni il contratto con l’Inter, a 6,5 milioni a stagione, diventando il calciatore italiano più pagato della serie A. Un matrimonio lungo, il primo dell’era Oaktree, che il giocatore ha voluto celebrare prima dell’Europeo, per avere la testa sgombra. Ma in realtà quella di Barella, è piena di felicità: il 6 giugno è nato Romeo, che fa compagnia alle tre sorelline Rebecca, Lavinia e Matilde. A dicembre, Nicolò e la moglie Federica Schievenin, avevano annunciato l’arrivo del primo figlio maschio, ma avevano spiegato anche di aver perso il suo gemello: «Un dolore atroce» come hanno scritto. «Ringrazio tutti i compagni, l’allenatore e lo staff perché mi sono stati vicino in un momento non facile per me» aveva detto il giocatore dopo il bellissimo slalom in area del Napoli e il gol che aveva contribuito il 3 dicembre alla pesante vittoria al Maradona. È stata quella la svolta della stagione di Barella, dopo diverse partite giocate male, in maniera nervosa, ma senza mai tirarsi indietro di un centimetro.