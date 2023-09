Inter, Barella leader anche in Nazionale: ecco cosa gli ha chiesto Spalletti

Il neo ct dell'Italia punta fortemente sul centrocampista nerazzurro: è la mezzala perfetta per il suo calcio

Per la Nazionale italiana comincia ufficialmente oggi l'era Spalletti: il neo ct debutta questa sera contro la Macedonia, avversario che rievoca burtti ricordi agli Azzurri. L'ex tecnico del Napoli punterà fin da subito su Nicolò Barella, pilastro dell'Inter e unico italiano inserito nella lista dei candidati al Pallone d'Oro: da lui Spalletti si aspetta molto, in campo ma non solo.