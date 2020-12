Inter, Barella: “Non molliamo mai, dovevamo reagire da squadra. Il gol? Grazie alla fasciatura”

Un gol fantastico, una prestazione altrettanto importante. Se c’è un giocatore che risponde sempre presente, quello è Nicolò Barella.

Vero migliore in campo dell‘Inter che vince a Cagliari e si rilancia nella classifica di Serie A. Ai microfoni di DAZN dopo la partita della Sardegna Arena, il centrocampista nerazzurro ha detto:

“E’ sempre stato un campo difficile. Bella vittoria di squadra, non abbiamo mai mollato anche in svantaggio. Settimana negativa, ci saranno sempre momenti difficili, bisogna reagire compatti e giocare da squadra. Il mio limite? Devo migliorare in tante cose, ho fatto gol per la fasciatura, non per il piede (ride, ndr). Sono contento per la squadra. Giocare qui è sempre emozionante, ma sono un professionista e fare il massimo per la squadra per cui gioco“.

(Fonte: DAZN)